Vélemények
18 perce
Az utca emberét kérdeztük a Tisza Párt adózási tervéről – videóval
A kiszivárgott dokumentumok alapján a Tisza Párt egy többsávos személyi jövedelemadó rendszert vezetne be.
Fotó: archív
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a személyi jövedelemadó (SZJA) rendszerének ilyen módon történő átalakítása jelentős kiesést okozna a családoknak. Fejér vármegyében közel 18 000 forinttal kevesebb érkezne a teljes munkaidőben dolgozó, átlagkeresettel rendelkező személyek számlájára.
A lakosság véleménye a Tisza-adóról
Megkérdeztük az utca emberét, mi a véleménye a Tisza-adóról, amit Magyar Péter pártja vezetne be: olyan ember egy sem akadt , aki egyetértett volna azzal, hogy ötmillió forint felett már többet kelljen adózni.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre