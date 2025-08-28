Az utca emberét kérdeztük a Tisza Párt adózási tervéről – videóval

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a személyi jövedelemadó (SZJA) rendszerének ilyen módon történő átalakítása jelentős kiesést okozna a családoknak. Fejér vármegyében közel 18 000 forinttal kevesebb érkezne a teljes munkaidőben dolgozó, átlagkeresettel rendelkező személyek számlájára.

A lakosság véleménye a Tisza-adóról

Megkérdeztük az utca emberét, mi a véleménye a Tisza-adóról, amit Magyar Péter pártja vezetne be: olyan ember egy sem akadt , aki egyetértett volna azzal, hogy ötmillió forint felett már többet kelljen adózni.