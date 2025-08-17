Adj vért, adj esélyt!

Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt továbbra is számít a lakosság segítségére. Véradásra jelentkezhet mindenki, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradásra feltétlenül vigye magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és taj-kártyáját!

A következő napokban az alábbi helyeken adhat vért:

Székesfehérvár, területi vérellátó (Seregélyesi út 3.) augusztus 18. 08:00-15:00

Velence, közösségi ház (Iskola u. 4.) augusztus 18. 14:00-18:00

Székesfehérvár, területi vérellátó (Seregélyesi út 3.) augusztus 19. 08:00-15:00

Dunaújváros, Decathlon (Kandó Kálmán tér 12.) augusztus 19. 15:00-17:00

Székesfehérvár, területi vérellátó (Seregélyesi út 3.) augusztus 21. 08:00-15:00

Dunaújváros, transzfúziós oszt. intézeti (Vasmű út 10.) augusztus 21. 13:00-15:00

Szabadbattyán, művelődési ház (Árpád út 10.) augusztus 21. 14:00-17:00

Székesfehérvár, területi vérellátó (Seregélyesi út 3.) augusztus 22. 08:00-14:00

Székesfehérvár, Fehér Palota (Palotai u. 6.) augusztus 22. 10:00-14:00

A véradásra jelentkezőknek lehetősége van időpontfoglalásra is, csökkentve ezzel az esetleges várakozási időt. A regisztrációra a honlapon a véradási helyszín kiválasztása után kerülhet sor. Azok a véradók, akik időponttal rendelkeznek, kérjük, jelezzék azt az adatfelvételi pultnál, név szerinti behívás nem történik! A foglalás nem feltétele a véradásnak, a foglalástól függetlenül is lehet vért adni.