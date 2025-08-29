A vadhús, mint érték: jön a 18. Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál!

Immáron 18. alkalommal várják a vadászat és a gasztronómia iránt érdeklődő közönséget a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. által rendezett Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztiválra, amelyet szeptember 6-án, szombaton tartanak Soponyán.

A korábbi fesztiválra is rengeteg érdeklődő érkezett.

Forrás: VADEX

A nemzetközi találkozó középpontjában ezúttal is a vadhús, mint értékes konyhai alapanyag áll. A VADEX is ezt hivatott népszerűsíteni, teszi ezt úgy, hogy számos felhasználási lehetőséget mutat be a fesztiválon, valamint megismerteti a látogatókkal az erdő, a vad és a vadászat hagyományait és kulturális értékeit.

A program fő attrakciója idén is a Vadételek Asztala főzőverseny, amelyre az ország számos részéről és a határon túlról is neveztek, így közel 300 szakács méri össze tudását szarvas, őz, vaddisznó és muflon kategóriákban. A zsűri elnöke 2025-ben is Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia elnöke.

Forrás: VADEX

A széles gasztronómiai kínálat és a főzőverseny mellett az eseményt további színvonalas programokkal színesítik. Kitüntetéseket adnak át, érkezik a fehérvári helyőrségi zenekar, az Irigy Hónaljmirigy és a Bon-Bon Együttes is. De emellett vadászkutya-bemutató, élő állat bemutató, bútor,- és autókiállítás, könyvbemutató, természetfotó kiállítás és számos gyermekeknek szóló program is lesz. Különlegességként a 2025-ös fesztiválhoz két rangos esemény is csatlakozik: a XXXII. Fejér Vármegyei Vadásznap és a STIHL Timbersports Magyar Nemzeti Bajnokság.

A programokat Szujó Zoltán, sportriporter vezeti.

Az eseményről további információkat itt talál.





