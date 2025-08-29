A tejüzem régi dolgozói újra egy asztalhoz ültek (galéria)

Szigorú de mégis vidám regisztrációs pult fogadta az Öreghegyi Művelődési Házba érkező őstejeseket augusztus utolsó péntekjén. Közel 50 ember jött össze a tejes találkozón, annak ellenére, hogy a meghívottak száma lényegesen nagyobb volt. Mint megtudtuk páran lebetegedtek, illetve voltak olyanok is, akik éppen nyaraltak.

Sok közös élmény, fehér abrosz felett

A művelődési ház nagyterme megtelt asztalokkal, az asztalok terítékkel, házi borocskával, süteményekkel, a levegő pedig megtelt a tejüzemben töltött évek hangulatával, a közös élmények újra felidézhető varázsával, és nem mellesleg az előtérből beáramló ételek csalogató gőzével.

Sokan várták már, hogy érkezzenek a forró levessel teli tálak, és közben vásárolták a tombolát, egyiket a másik után, ami nem csak a nyeremény örömét adta, hanem azt a guruló forintot is biztosította, ami lehetővé tette, hogy létrejöjjön maga a tejes találkozó.

Kacsa, csirke és zeneszó

– Rengeteg tombola felajánlás érkezett, így értékes nyereményekkel várhatja mindenki a sorsolást. A menü, közkívánatra, kacsacomb, hagymás tört krumplival és párolt lila káposztával. Persze előtte eszünk egy májgombócos tyúkhúslevest, de kerül még az asztalra kijevi csirkemell rántva, rizibizivel és csemegeuborkával. A zenét, ahogy immár harmadik évben mindig, most is Gede László biztosítja – meséli a délutáni program folytatását Stefanov Marinné Erika, a tejes találkozók szervezője, aki már régóta keresi az utódját, hogy átadhassa egy megfelelő személynek a tejes találkozók szervezését. Úgy tűnik, most megtalálta azt, akire rábízná a fontos feladatot.