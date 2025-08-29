2 órája
A tejüzem régi dolgozói újra egy asztalhoz ültek (galéria)
Egy kedves és ritka hagyomány az amit a székesfehérvári tejüzem dolgozói teremtettek. A rendszeres és sikeres találkozók azt mutatják, hogy a nyugdíjba vonulást követően is igénylik a kollégák egymás társaságát. Az idei őstejes találkozó augusztus 29-én volt az Öreghegyen.
Fotó: NAGY NORBERT
Szigorú de mégis vidám regisztrációs pult fogadta az Öreghegyi Művelődési Házba érkező őstejeseket augusztus utolsó péntekjén. Közel 50 ember jött össze a tejes találkozón, annak ellenére, hogy a meghívottak száma lényegesen nagyobb volt. Mint megtudtuk páran lebetegedtek, illetve voltak olyanok is, akik éppen nyaraltak.
Sok közös élmény, fehér abrosz felett
A művelődési ház nagyterme megtelt asztalokkal, az asztalok terítékkel, házi borocskával, süteményekkel, a levegő pedig megtelt a tejüzemben töltött évek hangulatával, a közös élmények újra felidézhető varázsával, és nem mellesleg az előtérből beáramló ételek csalogató gőzével.
Sokan várták már, hogy érkezzenek a forró levessel teli tálak, és közben vásárolták a tombolát, egyiket a másik után, ami nem csak a nyeremény örömét adta, hanem azt a guruló forintot is biztosította, ami lehetővé tette, hogy létrejöjjön maga a tejes találkozó.
Kacsa, csirke és zeneszó
– Rengeteg tombola felajánlás érkezett, így értékes nyereményekkel várhatja mindenki a sorsolást. A menü, közkívánatra, kacsacomb, hagymás tört krumplival és párolt lila káposztával. Persze előtte eszünk egy májgombócos tyúkhúslevest, de kerül még az asztalra kijevi csirkemell rántva, rizibizivel és csemegeuborkával. A zenét, ahogy immár harmadik évben mindig, most is Gede László biztosítja – meséli a délutáni program folytatását Stefanov Marinné Erika, a tejes találkozók szervezője, aki már régóta keresi az utódját, hogy átadhassa egy megfelelő személynek a tejes találkozók szervezését. Úgy tűnik, most megtalálta azt, akire rábízná a fontos feladatot.
Újra találkoztak a tejüzem régi dolgozóiFotók: Nagy Norbert / FMH
A tejesek egy nagy család
– Hasonlóképpen gondolkozom a találkozók szervezésével kapcsolatban mint az elődöm Erika, aki szívvel-lélekkel csinálta és csinálja most is. Azt gondolom, hogy alaposan át kell értékelni a szervezés részleteit, a találkozó időpontját, rendszerességét, de a döntést a résztvevőknek közösen kell meghozni. Ez egy csodálatos nap, amikor egy 30-40 éve ott dolgozó kollégát láthatunk teljes valójában. Ez nagyon kevés helyen valósul meg, ezért is kell köszönetet mondanom azoknak, akik ezt eddig lehetővé tették, és nagyon büszke vagyok arra, hogy egyelőre mint vendég, egy idő után mint a staféta tovább cipelője itt lehetek – fogalmazott az utód, Handler Ottóné, akitől természetesen megkérdeztük, hogyan is lett a tejes család tagja?
– Ott dolgoztam közel negyven évet. Már az iskolát is ott kezdtem és utána szinte negyven évet, és igaz, egy kicsivel előbb eljöttem, de azért a szívem az itt van – mondta az eljövendő idők tejes találkozójának szervezője, akitől megkérdeztük azt is, hogy mi a tejes csapat titka, vagyis hogy hogyan és miként tudnak a csapat tagjai annyira kitartani egymás mellett, hogy négy évtizedig együtt dolgoznak és még utána is ilyen szorosan tartják a kapcsolatot?
– Ennek egyetlen egy titka van, az hogy: Család. Ez egy nagy család, és ahogy az látható is, akkor is igényeltük egymás társaságát amikor nagyon sok volt a munka, és most is, amikor már részesei vagyunk ennek a kiteljesedésnek, ami valaminek a vége, de mi összetartunk és ez nagy dolog – mondta Handler Ottóné