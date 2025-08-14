A szakma legjobbját keresik a megyében

Fejér vármegye legjobb könyvtárosát keresi idén is a Vörösmarty Mihály Könyvtár. Az emlékérmet a vármegye közkönyvtáraiban, a könyvtári munka bármely területén dolgozó személy kaphatja meg, aki munkájával, szakmai és emberi rátermettségével sokat tett az olvasók magas színvonalú kiszolgálásáért. A díjat nyugalmazott szakemberek is kaphatják, egy évben maximum két elismerés osztható ki – tájékoztatott az ÖKK közleménye.

A könyvtár kéri mind a szakmabelieket, mind pedig az olvasókat, hogy terjesszék fel az elismerére azokat, akik szerintük a leginkább méltóak lehetnek rá. A jelölésnek tartalmaznia kell a jelölt munkásságának részletes leírását, a jelölő aláírását, csoportos jelölés esetén pedig a jelölők nevét és aláírását tartalmazó listát. A jelöléseket a Vörösmarty Mihály Könyvtár (8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.) címére, Horváth Adrienn igazgató részére kell postára adni, vagy pedig az [email protected] címre beküldeni. A javaslattétel határideje október 10.