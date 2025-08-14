4 órája
A Nemzetközi Néptáncfesztivál fellépőit fogadta Cser-Palkovics András polgármester a Városházán
A Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál fellépőit fogadta Cser-Palkovics András polgármester csütörtökön a Városházán, ahol a kanadai, macedón és kolumbiai táncosok egy-egy kis műsort adtak elő.
Forrás: ÖKK
Csakúgy, mint minden évben, idén is a Városházán köszöntette a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál fellépőit Cser-Palkovics András polgármester. A kolumbia Tres Cuartos Danza együttes, a kanadai Compagnie de danse Mackinaw csoport és a macedón Folklore Studio Etnos együttes tagjai voltak a vendégek, akik egy-egy népdalcsokor előadásával adtak ízelítőt nemzeti kultúrájukból – írja az ÖKK.
– A város kulturális életének és a Királyi Napoknak nagyon fontos eleme a nemzetközi néptáncfesztivál, ami úgy az igazi, ha nemzetközi fellépők is vannak. Idén három, a saját kultúráját magas színvonalon képviselő együttest fogadhattunk, amit már a megnyitón is láthattunk! A mindenkori polgármesternek mindig van egy kedves elfoglaltsága: a Díszteremben fogadja a csoportokat, akik láthatják a magyar történelemben kiemelt jelentőségű városunkat és a Városházát. Ezeknek a találkozóknak mindig nagyon jó hangulata van! – fogalmazott Cser-Palkovics András.
