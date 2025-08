A múlt században is probléma volt a hőség

Hőhullám Euópában

Hajlamosak vagyunk úgy érezni, a tikkasztó hőség az elmúlt évtizedekben jelent meg, korábban nem volt ekkora kánikula. Igaz az elmúlt években jópár fokkal melegebb van mint a múltszázad közepén, de akkoriban az összes többi évszak hűvösebb volt, így at emberek hőérzete nem sokban különbözik az akkoritól. Már 1975-ben is számoltunk be hőségről.

Kánikulával köszöntött be az augusztus Hollandiába. A hét végén százezrek kerestek menedéket a hőség elől a tengerparti fürdőkben. Az egyik tragikus következmény az, hogy kiugróan megnőtt a vízbefúlások száma, sok felhevült fürdőző pedig szívrohamot kapott a hidegebb tengervízben. Az áldozatok között több gyermek van. Belgiumban több mint száz baleset történt a hét végén a Brüsszel—Ostende közötti autópályán, mert a főváros lakói tömegesen indultak a tengerpartra. A balesetek többsége csak anyagi kárt okozott, de a hétvégi csúcsforgalomnak számos halálos áldozata is van. A párizsi meteorológiai intézet hétfőn mérte a fennállást, azaz 1873 óta legmagasabb hajnali hőmérsékletet, és a nap folyamán teljes erővel tombolt a hőhullám. Párizs uszodái zsúfolásig teltek, sok fiatal a szökőkutakban keresett felfrissülést , amíg a rendőrök ki nem zavarták őket. Franciaország más részein is rekord meleget mértek. Rennes-ben például a nap több magtárat felnyújtott, Bretagne-t, Normandiát és Délnyugat-Franciaországot immár 50 nap óta olyan szárazság sújtja, amilyenre 1906 óta nem volt példa. A krónikus csapadékhiány miatt több vidéken korlátozták az ivóvízfogyasztást és megtiltották a parkok, kertek, utcák öntözését, hogy a termést megmentsék.