2 órája

A MÁV után a sztráda is elesett, pedig még csak hétfő van

Munkavégzés és baleset okoz fennakadást a sztrádán. Az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán két szakaszon is hatalmas a torlódás, ám a főváros felé vezető oldalon sem túl rózsás a helyzet.

Feol.hu

Az Útinform legfrissebb híreiből szemlézve kiderül, hogy erős forgalom okoz torlódást az M7-es autópályán a Balaton irányába Martonvásár térségében. A 34-es kilométer környékén csak egy sáv járható, 3 kilóméteres a dugó. Kicsikét távolabb Pákozd térségében egy autónak kitört a kereke, elfoglalja a külső sávot, így a forgalom csak egy sávon halad. 

Nem egyszerű a közlekedési helyzet: baleseti helyszínelés miatt késnek, kimaradnak a szerelvények, míg az M7-esen kígyózik a kocsisor.
M7-esen is hatalmas a torlódás baleset is nehezíti a közlekedést.
Forrás: M1, M7 autópálya figyelő

Az M7 mellett a vonatoknál sem egyszerű a helyzet

Közel egy hónappal a gárdonyi gázolás után, ismét elütött egy embert a vonat a MÁV székesfehérvári vasúti vonalán. A rendőrség és az Országos Mentőszolgálat is tájékoztatást adott a FEOL megkeresésére.

 

