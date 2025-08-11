3 órája
A MÁV után a sztráda is elesett, pedig még csak hétfő van
Munkavégzés és baleset okoz fennakadást a sztrádán. Az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán két szakaszon is hatalmas a torlódás, ám a főváros felé vezető oldalon sem túl rózsás a helyzet.
Az Útinform legfrissebb híreiből szemlézve kiderül, hogy erős forgalom okoz torlódást az M7-es autópályán a Balaton irányába Martonvásár térségében. A 34-es kilométer környékén csak egy sáv járható, 3 kilóméteres a dugó. Kicsikét távolabb Pákozd térségében egy autónak kitört a kereke, elfoglalja a külső sávot, így a forgalom csak egy sávon halad.
Az M7 mellett a vonatoknál sem egyszerű a helyzet
Közel egy hónappal a gárdonyi gázolás után, ismét elütött egy embert a vonat a MÁV székesfehérvári vasúti vonalán. A rendőrség és az Országos Mentőszolgálat is tájékoztatást adott a FEOL megkeresésére.