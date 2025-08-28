augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

19°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt, Fejér vármegye

1 órája

A legszebb része…

Címkék#hétköznap#élet#pillanat#csend

Ábrahám Alexandra

Van mikor valaki úgy érkezik az életünkbe, hogy nem is gondolnánk mekkora hatással lesz ránk, hogy megváltoztatja az életünket. Én sem gondoltam volna, hogy Te ennyit fogsz jelenteni számomra, de ahogy megismertelek, megláttam benned azt az embert, akit talán más nem, és azon kaptam magam, hogy hirtelen vágyom a közeledben lenni, hallani a hangod, érezni az ölelésed, hogy beléd szerettem.

Együtt nevetni vagy épp csak csendben figyelni, látni, hogy boldog vagy, tudni, hogy mellettem vagy, a karjaid közt aludni el, ezek azok a pillanatok, amik nekem mindennél többet érnek. Féltelek, mert tudom, milyen üres is lenne az életem nélküled, mert Te vagy az, aki széppé és különlegessé teszed még a szürke hétköznapokat is, aki mellett boldog vagyok. Örülök, hogy az életem része lettél, a legszebb része…

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu