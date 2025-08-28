Van mikor valaki úgy érkezik az életünkbe, hogy nem is gondolnánk mekkora hatással lesz ránk, hogy megváltoztatja az életünket. Én sem gondoltam volna, hogy Te ennyit fogsz jelenteni számomra, de ahogy megismertelek, megláttam benned azt az embert, akit talán más nem, és azon kaptam magam, hogy hirtelen vágyom a közeledben lenni, hallani a hangod, érezni az ölelésed, hogy beléd szerettem.

Együtt nevetni vagy épp csak csendben figyelni, látni, hogy boldog vagy, tudni, hogy mellettem vagy, a karjaid közt aludni el, ezek azok a pillanatok, amik nekem mindennél többet érnek. Féltelek, mert tudom, milyen üres is lenne az életem nélküled, mert Te vagy az, aki széppé és különlegessé teszed még a szürke hétköznapokat is, aki mellett boldog vagyok. Örülök, hogy az életem része lettél, a legszebb része…