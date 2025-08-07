augusztus 7., csütörtök

Nyárzáró

1 órája

A Karácsony János Duó zárja az Emlékparki Nyarat Pákozdon

Címkék#Pákozd#LGT#XIII Emlékparki Nyár

Augusztus 8-án Karácsony János, a legendás LGT gitárosa lép színpadra a Katonai Emlékparkban. A XIII. Emlékparki Nyár záróakkordja ikonikus dalokat ígér.

Feol.hu
Karácsony János és Bérces Viktor

Forrás: KEMPP

A magyar könnyűzene egyik legmeghatározóbb alakja, Karácsony János érkezik Pákozdra augusztus 8-án, pénteken este 19 órakor. Az LGT egykori gitárosa, zeneszerzője és énekese ezúttal a Karácsony János Duó formációban lép fel, Bérces Viktor zongorista közreműködésével. A koncert a XIII. Emlékparki Nyár záróeseménye lesz a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely színpadán.

Az este folyamán jól ismert és generációkat összekötő dalok csendülnek fel az ingyenes koncerten - többek között A dal a miénk, a Szólj rám, ha hangosan énekelek és a Nem adom fel című slágerek várják a hallgatóságot. 

 

