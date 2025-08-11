augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

29°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frissen Fejérből

3 órája

Fellélegezhetnek az autósok, szabad a "pálya"

Címkék#félpályás forgalomkorlátozás#munkálatok#forgalomkorlátozás#bicikliút#forgalom

Hosszú hetekig okozott torlódást a 81-es főúton Sárkeresztesnél a bicikliúttal kapcsolatos munkálatok miatt szükségessé váló jelzőlámpás terelés. A forgalomkorlátozás ezen formájának végre vége, ám még lesz némi forgalomkorlátozás a 81-es főút érintett szakaszán.

Feol.hu
Fellélegezhetnek az autósok, szabad a "pálya"

Forrás: FMH archív

Júliustól ezidáig két ütemben félpályás lezárás lassította a forgalmat a 81-es főúton Sárkeresztesnél. A forgalomkorlátozásra a településnél épülő bicikliút munkálatai miatt volt szükség. A jelzőlámpás terelés – a forgalom figyelembevételével – reggel 7.30 és 8.00 óra között lépett életbe, nem kis torlódást okozva az érintett útszakaszon. Jó hír, hogy a munkálatok ezen részének vége van, a sárkeresztesi bicikliút építése lassan befejeződik, már csak ideiglenes, kisebb forgalomkorlátozásra kell számítani a közeljövőben, amikor a gyalogosátkelő és a sávok felfestése zajlik majd.

Sárkeresztesen a Kölcsey utcához csatlakozik a Székesfehérvár felé futó új bicikliút, amely aztán a 81-es főút mentén halad egy jó darabig, majd a Pótkerék Csárdánál csatlakozik le róla, és halad tovább a csárda mögött, egészen a Hajnal dűlőig. Itt van ugyanis Székesfehérvár közigazgatási határa. Arról, hogy miért itt lesz a vége a bicikliútnak, egy korábbi cikkünkben olvashatnak.

 

Frissen Fejérből

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu