Fellélegezhetnek az autósok, szabad a "pálya"

Júliustól ezidáig két ütemben félpályás lezárás lassította a forgalmat a 81-es főúton Sárkeresztesnél. A forgalomkorlátozásra a településnél épülő bicikliút munkálatai miatt volt szükség. A jelzőlámpás terelés – a forgalom figyelembevételével – reggel 7.30 és 8.00 óra között lépett életbe, nem kis torlódást okozva az érintett útszakaszon. Jó hír, hogy a munkálatok ezen részének vége van, a sárkeresztesi bicikliút építése lassan befejeződik, már csak ideiglenes, kisebb forgalomkorlátozásra kell számítani a közeljövőben, amikor a gyalogosátkelő és a sávok felfestése zajlik majd.

Sárkeresztesen a Kölcsey utcához csatlakozik a Székesfehérvár felé futó új bicikliút, amely aztán a 81-es főút mentén halad egy jó darabig, majd a Pótkerék Csárdánál csatlakozik le róla, és halad tovább a csárda mögött, egészen a Hajnal dűlőig. Itt van ugyanis Székesfehérvár közigazgatási határa. Arról, hogy miért itt lesz a vége a bicikliútnak, egy korábbi cikkünkben olvashatnak.