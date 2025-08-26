augusztus 26., kedd

Izsó névnap

20°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Aláírásokat gyűjtenek

1 órája

Összefogás az 52-es főútért – a miniszter is megszólalt

Címkék#52-es főút#petíció#Lázár János#útfelújítás

Aláírásgyűjtés kezdődött az 52-es főút teljes körű felújításáért, amely a térséget és az országot is érintő, kiemelt közlekedési útvonal. Az érintett települések vezetői közösen emelték fel hangjukat az ügyben, míg Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint aláírások nélkül is napirenden van a rekonstrukció.

Feol.hu
Összefogás az 52-es főútért – a miniszter is megszólalt

Forrás: baon.hu

Az 52-es főút állapota hosszú évek óta kritikus: nyomvályúk, kátyúk, süllyedések nehezítik a közlekedést azon a szakaszon, amely Kecskemétet köti össze többek között a Dunaföldvár–Dunaújváros térséggel. Bár a felújítás részben már megkezdődött Kecskemét és Fülöpháza között, a munka érdemi része a beruházási stop miatt leállt − tájékoztat a duol.hu.

52-es főút
Az 52-es főút felújítása érdekében gyűjtik az aláírásokat.
Forrás: duol.hu

Aláírásokat gyűjtenek az 52-es főútért 

Május végén Izsákon egyeztető fórumot tartottak, ahol tizenöt település polgármestere és jegyzője állt ki az ügy mellett. A résztvevők úgy döntöttek, közös petíciót indítanak, amelyhez augusztus 1-jén Kecskeméten csatlakozhatott először a lakosság. A kezdeményezést országgyűlési képviselők is támogatják, hangsúlyozva: ez nem politikai ügy, hanem közös érdek.

Lázár János: aláírás nélkül is napirenden

A témára az építési és közlekedési miniszter is reagált. Lázár János egy online fórumon kijelentette: az 52-es út rendkívül fontos és rossz állapotban van, ezért akkor is keres forrást a felújításra, ha nem szerveződik hozzá aláírásgyűjtés.

Mint mondta, 5–10 éves távlatban az M8-as gyorsforgalmi út venné át a kelet-nyugati összekötő szerepet, de addig is szükséges az 52-es szakaszos felújítása. A miniszter hozzátette: 5–10 milliárd forintot próbál előteremteni a rekonstrukció elindításához.

Útfelújítási hullám jöhet

Lázár János kitért arra is, hogy a háború miatt leállított útfelújítási tervek újra előkerülnek. Az M8 Kecskemét–Dunaújváros szakasz kiemelt szerepet kap, de a kormány a következő időszakban százmilliárdos rekonstrukciós programot indít, amely minden vármegyét érint.

Ennek részeként a miniszter ígérete szerint több nagy közút és autópálya mellett a kettes számjegyű főutak – köztük az 52-es – is előnyt élveznek.

Országos program: soha nem látott volumenű felújítások

Az 52-es ügyét tágabb keretbe helyezi az a beruházási lista, amelyet a kormány a múlt héten bocsátott társadalmi egyeztetésre. A 2035-ig szóló, mintegy 50 ezermilliárd forint értékű keretprogram közel felét – több mint 22 ezermilliárd forintot – közúthálózat-fejlesztésre fordítanák.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu