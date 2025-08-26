Összefogás az 52-es főútért – a miniszter is megszólalt

Az 52-es főút állapota hosszú évek óta kritikus: nyomvályúk, kátyúk, süllyedések nehezítik a közlekedést azon a szakaszon, amely Kecskemétet köti össze többek között a Dunaföldvár–Dunaújváros térséggel. Bár a felújítás részben már megkezdődött Kecskemét és Fülöpháza között, a munka érdemi része a beruházási stop miatt leállt − tájékoztat a duol.hu.

Az 52-es főút felújítása érdekében gyűjtik az aláírásokat.

Forrás: duol.hu

Aláírásokat gyűjtenek az 52-es főútért

Május végén Izsákon egyeztető fórumot tartottak, ahol tizenöt település polgármestere és jegyzője állt ki az ügy mellett. A résztvevők úgy döntöttek, közös petíciót indítanak, amelyhez augusztus 1-jén Kecskeméten csatlakozhatott először a lakosság. A kezdeményezést országgyűlési képviselők is támogatják, hangsúlyozva: ez nem politikai ügy, hanem közös érdek.

Lázár János: aláírás nélkül is napirenden

A témára az építési és közlekedési miniszter is reagált. Lázár János egy online fórumon kijelentette: az 52-es út rendkívül fontos és rossz állapotban van, ezért akkor is keres forrást a felújításra, ha nem szerveződik hozzá aláírásgyűjtés.

Mint mondta, 5–10 éves távlatban az M8-as gyorsforgalmi út venné át a kelet-nyugati összekötő szerepet, de addig is szükséges az 52-es szakaszos felújítása. A miniszter hozzátette: 5–10 milliárd forintot próbál előteremteni a rekonstrukció elindításához.

Útfelújítási hullám jöhet

Lázár János kitért arra is, hogy a háború miatt leállított útfelújítási tervek újra előkerülnek. Az M8 Kecskemét–Dunaújváros szakasz kiemelt szerepet kap, de a kormány a következő időszakban százmilliárdos rekonstrukciós programot indít, amely minden vármegyét érint.

Ennek részeként a miniszter ígérete szerint több nagy közút és autópálya mellett a kettes számjegyű főutak – köztük az 52-es – is előnyt élveznek.

Országos program: soha nem látott volumenű felújítások

Az 52-es ügyét tágabb keretbe helyezi az a beruházási lista, amelyet a kormány a múlt héten bocsátott társadalmi egyeztetésre. A 2035-ig szóló, mintegy 50 ezermilliárd forint értékű keretprogram közel felét – több mint 22 ezermilliárd forintot – közúthálózat-fejlesztésre fordítanák.