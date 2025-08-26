1 órája
Összefogás az 52-es főútért – a miniszter is megszólalt
Aláírásgyűjtés kezdődött az 52-es főút teljes körű felújításáért, amely a térséget és az országot is érintő, kiemelt közlekedési útvonal. Az érintett települések vezetői közösen emelték fel hangjukat az ügyben, míg Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint aláírások nélkül is napirenden van a rekonstrukció.
Az 52-es főút állapota hosszú évek óta kritikus: nyomvályúk, kátyúk, süllyedések nehezítik a közlekedést azon a szakaszon, amely Kecskemétet köti össze többek között a Dunaföldvár–Dunaújváros térséggel. Bár a felújítás részben már megkezdődött Kecskemét és Fülöpháza között, a munka érdemi része a beruházási stop miatt leállt − tájékoztat a duol.hu.
Aláírásokat gyűjtenek az 52-es főútért
Május végén Izsákon egyeztető fórumot tartottak, ahol tizenöt település polgármestere és jegyzője állt ki az ügy mellett. A résztvevők úgy döntöttek, közös petíciót indítanak, amelyhez augusztus 1-jén Kecskeméten csatlakozhatott először a lakosság. A kezdeményezést országgyűlési képviselők is támogatják, hangsúlyozva: ez nem politikai ügy, hanem közös érdek.
Lázár János: aláírás nélkül is napirenden
A témára az építési és közlekedési miniszter is reagált. Lázár János egy online fórumon kijelentette: az 52-es út rendkívül fontos és rossz állapotban van, ezért akkor is keres forrást a felújításra, ha nem szerveződik hozzá aláírásgyűjtés.
Mint mondta, 5–10 éves távlatban az M8-as gyorsforgalmi út venné át a kelet-nyugati összekötő szerepet, de addig is szükséges az 52-es szakaszos felújítása. A miniszter hozzátette: 5–10 milliárd forintot próbál előteremteni a rekonstrukció elindításához.
Útfelújítási hullám jöhet
Lázár János kitért arra is, hogy a háború miatt leállított útfelújítási tervek újra előkerülnek. Az M8 Kecskemét–Dunaújváros szakasz kiemelt szerepet kap, de a kormány a következő időszakban százmilliárdos rekonstrukciós programot indít, amely minden vármegyét érint.
Ennek részeként a miniszter ígérete szerint több nagy közút és autópálya mellett a kettes számjegyű főutak – köztük az 52-es – is előnyt élveznek.
Országos program: soha nem látott volumenű felújítások
Az 52-es ügyét tágabb keretbe helyezi az a beruházási lista, amelyet a kormány a múlt héten bocsátott társadalmi egyeztetésre. A 2035-ig szóló, mintegy 50 ezermilliárd forint értékű keretprogram közel felét – több mint 22 ezermilliárd forintot – közúthálózat-fejlesztésre fordítanák.
