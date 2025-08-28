augusztus 28., csütörtök

Arcanum

29 perce

40 éve indult útnak a Discovery űrrepülő és közben készült a Macskafogó

Címkék#Discovery#Pannónia Filmstúdió#Macskafogó#műhold

Ábrahám Alexandra

Amikor a Discovery elindult

1985. augusztus 28-án a Fejér Megyei Hírlap hasábjain arról olvashattak az emberek, hogy a Discovery amerikai űrrepülőgép végre útnak indult. A startot kétszer is el kellett halasztani: először a viharos időjárás, majd egy fedélzeti számítógép hibája miatt. Így három nappal a tervezett időpont után, kedd reggel, helyi idő szerint nem sokkal hét óra előtt emelkedett a magasba az űreszköz. Az öttagú személyzet feladata három mesterséges hold pályára állítása volt, az út második felében pedig egy haditengerészeti hírközlési műhold befogása és megjavítása, amely áprilisban a hajtómű hibája miatt nem tudott pályára állni.

Tégla fele fuvarköltséggel

Ugyanebben a lapszámban számoltak be arról is, hogy a Közép-dunántúli Téglaipari Vállalat a földrengés okozta károk helyreállítását igyekezett segíteni. A cég az igényelt téglát 50 százalékos fuvarköltséggel szállította a rászorulóknak. A Peremarton és Berhida környéki lakosok Bakonyszentlászlóról kaphattak kedvezményesen Uniformot vagy B 30-ast, míg Fejér megyében a székesfehérvári téglagyár ajánlott mérsékelt szállítási költséggel B 30-as blokktéglát a földrengés károsultjainak.

Macskák és egerek a vásznon

A harmadik hír a kultúra világából érkezett: a Pannónia Filmstúdió műtermeiben ekkor három egész estés animációs film forgott. 1985-ben került a vágóasztalról a Ternovszky Béla rendezésében készült Macskafogó, egy nyolcvan perces rajzfilm-krimi. A macskák és egerek harcáról szóló történet a bűnügyi filmek minden eszközét felvonultatta, és a tervek szerint a következő évben mutatták be a mozikban.

