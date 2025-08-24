Támogatás
56 perce
24 éves autót használt a polgárőrség, most újat kaptak
Ahogy arról beszámoltunk Vargha Tamás országgyűlési képviselő különleges ajándékkal érkezett a múlt hétvégén megrendezésre kerülő táci falunapra.
Vargha Tamás átadta annak az új szolgálati autónak a kulcsát, mely ezentúl a táci polgárőrség munkáját segíti.
Az országgyűlési képviselő később a közösségi oldalára is feltöltött egy videót, melyben elhangzik, hogy az új gépjármű beszerzését a Magyar Falu Program egyik pályázata tette lehetővé, melyre még korábban pályázott a táci önkormányzat. A 7 millió forintos támogatásból beszerzett autó a 24 éves Suzuki elődjét váltja le.
