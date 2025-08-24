augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

33°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Támogatás

1 órája

24 éves autót használt a polgárőrség, most újat kaptak

Címkék#új autó#Vargha Tamás#polgárőrség

Ahogy arról beszámoltunk Vargha Tamás országgyűlési képviselő különleges ajándékkal érkezett a múlt hétvégén megrendezésre kerülő táci falunapra.

Déri Brenda

Vargha Tamás átadta annak az új szolgálati autónak a kulcsát, mely ezentúl a táci polgárőrség munkáját segíti. 

Forrás: Vargha Tamás FB-oldal

 Az országgyűlési képviselő később a közösségi oldalára is feltöltött egy videót, melyben elhangzik, hogy az új gépjármű beszerzését a Magyar Falu Program egyik pályázata tette lehetővé, melyre még korábban pályázott a táci önkormányzat. A 7 millió forintos támogatásból beszerzett autó a 24 éves Suzuki elődjét váltja le.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu