Visszatérhet egy népszerű gyorsétteremlánc Magyarországra

A Wendy's 1969-ben alakult az Egyesült Államokban, és hosszú ideig a világ harmadik legnagyobb gyorsétteremláncaként tartották számon a McDonald’s és a Burger King mögött. A 2000-es évek elején azonban kivonult Magyarországról, és most, 23 év elteltével térhet vissza, miután Európában ismét aktív terjeszkedésbe kezdett. Az Egyesült Királyságban például már közel 50 egységet nyitott, Romániában is megvetette a lábát, és 2028-ig világszerte további 2000 új étterem megnyitását tervezik – számolt be róla az ORIGO.

A Wendy's visszatérhet Magyarországra?

Franchise partnereket keres Magyarországon a Wendy's

Most úgy tűnik, a magyar piac ismét vonzó lett számukra: a cég hivatalos honlapján már Magyarország is szerepel a franchise-terjeszkedésre nyitott célországok között.

A Meki dominanciája Fejér megyében

Ha Wendy’s valóban újra beteszi a lábát hazánkba, a legnagyobb riválisa természetesen továbbra is a McDonald’s marad – különösen Fejér megyében, ahol a Meki stabilan jelen van.

Jelenleg az alábbi McDonald’s éttermek működnek a megyében:

Székesfehérvár, Piac tér 1.

Székesfehérvár, Lövölde utca 1.

Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 3

Velence, HRSZ: 538/2 (M7 autópálya)

Dunaújváros, Baracsi út 2.

A megyeszékhely lakói tehát nem panaszkodhatnak a gyorséttermi kínálatra, ezt jól mutatja az is, hogy a FEOL korábban már beszámolt róla: Hamarosan új McDonald's nyíilik a megyében.

Hely van, étvágy is?

A kérdés az, hogy a Wendy’s képes lesz-e meggyőzni a magyar – és ezen belül a Fejér megyei – fogyasztókat arról, hogy helye van a hazai gyorséttermi palettán. Míg a McDonald’s inkább a jól megszokott, globalizált ízvilágot kínálja, addig a Wendy’s saját állítása szerint a hagyományosabb, "házi jellegű" hamburgerekre helyezi a hangsúlyt.

A fogyasztók egy része talán még emlékszik a Wendy’s egykori hazai jelenlétére – másoknak pedig teljesen új márkaként tűnhet fel, ha valóban újranyitnak az első éttermek.

Visszatérés vagy visszavonulás?

Míg a Wendy’s egyelőre csak franchise partnereket keres, a McDonald’s továbbra is erős jelenlétet tart fent az országban. A gyorséttermi piac pedig – a tavalyi, 1,1 ezer milliárd dolláros globális forgalommal – továbbra is növekedésben van.