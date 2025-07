Amikor a Velencei-tó nyugalma csak látszat: vízimentők vigyázzák a partot

Szelíden égetné a bőrt a júliusi napsugár, ha nem hozna hűvös enyhülést neki a nyári felhők között lovagló szél. A Velencei-tó partján éppen ezért, ottjártunkkor nem is nyílhatott napernyő, amelybe épp úgy belekapaszkodott volna az erős szellő, ahogy próbálkozott az emberek kalapjával és a tó vizével is. A korzó homokja langyosan folyt a lábujjak közé, épp úgy, ahogy a hétvégi órák vánszorogtak a délutánban. A napernyő hiánya azonban nem okozott problémát a vízimentőnek, akit aranybarnára sütött már a napsugár. Turzó Zita reggeltől estig kémlelte most is a vizet, melyben enyhülést és frissülést kerestek a fürdőzők. Csak egy átlagos nap volt ez is a nyári szezonban, szerencsére eddig nagyobb baj nélkül.

Turzó Zita, ahogy minden vízimentő, egész nap a strandolók biztonságát figyeli a Velencei-tónál – legyen szó rosszullétről, balesetről vagy viharjelzésről, mindig számíthatunk rájuk.

Fotó: S. Töttő Rita

- Voltak már rosszullétek, kisebb balesetek, rándulások, csípések, allergiás reakciók – meséli a vízimentő, aki, ha éppen nem a parton áll a strandolók rendelkezésére, akkor az egészségügyi helyiségben található meg. Itt kapják meg az ellátást azok, akiknek szükségük van rá: kötözésre, fertőtlenítésre, bármire is kerüljön sor egy nem várt strandolós baleset vagy egészségügyi probléma után. Zita már sokadik nyarát tölti a Velencei-tó partján vízimentőként, persze nem egyedül: van, hogy párban, máskor felváltva látják el szolgálatukat. A tóparton minden engedéllyel rendelkező strandon kell, hogy legyen vízimentő, akiket hagyományos piros pólójukról ismerni fel, melyen a vízimentő felirat alatt a „first aid” is megtalálható. Külföldi vendég mostanában azonban kicsit kevesebb errefelé, mégis fontos, hogy mindenki tudja: ők azok, akikre számíthatnak a bajban a strandolók. Persze nem csak a strandolók, árulja el Zita, akivel a korzón keresztülvágó kerékpárút mentén sétálunk egyet. Itt mindig nagy a forgalom: biciklisek, rollerezők és gyalogosok jönnek fel s alá, amely időnként kellemetlen ütközésekbe fullad.

A Velencei-tó most szebbik arcát mutatja, de a fehéren csipkéző habok azért tudnának mesélni…

Fotó: S. Töttő Rita

- Nemrégiben egy kerékpáros és egy rolleres ütközött, csúnya baleset lett a vége, el is kellett látni a rollerest – mondja a vízimentő.

A háttérben több helyen is látni az elsőfokú viharjelzés percenként negyvenötös villogó jelzéseit. A Velencei-tó lankás hegyeinek panorámájában ez megszokott jelenség, senki nem is aggodalmaskodik. Ám ha másodfokúra vált át a rendszer, sűrűsödik a villogás. Ilyenkor már feszült figyelemmel kell lennie a vízimentőnek, merthogy sokakat még ez sem hat meg. A vízből még ilyenkor is nehéz kitessékelni az embereket, pedig a veszély fokozódik. Nem is szabad ilyenkor már a vízben tartózkodni, és sportolni sem – erről is a vízimentőknek kell gondoskodniuk, ha a nyaralók maguktól nem hajlandóak kijönni a vízből. A határozottság mellett időnként azonban a rendőrség segítségére is szükségük van ilyenkor, mondja Zita. Aki mindeközben is sűrűn pillant a part felé, figyelme lankadatlan. A Velencei-tó most szebbik arcát mutatja, de a fehéren csipkéző habok azért tudnának mesélni…