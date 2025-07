Már több helyen lecsapott a vihar – jég, özönvíz, beázott pincék (videóval)

Szinte egyik pillanatról a másikra elsötétült az ég Mosonmagyaróvár felett, majd olyan erejű vihar csapott le a városra, amely jégesőt és özönvízszerű esőt hozott magával. A kisalföld beszámolói szerint a hirtelen lezúduló csapadék nem kímélte a térséget, és bár a zivatarok nem érték teljesen váratlanul a helyieket, a jégeső mértéke sokakat meglepett.

Heves esővel, jéggel csapott le a vihar.

Forrás: kisalfold.hu / Mészely Réka

A mosoni városrészt érte a legerősebb csapás: cseresznye nagyságú jégdarabok záporoztak az égből, míg Óváron csak kisebb mennyiségű jég hullott. Az eső olyan intenzitással érkezett, hogy az utcákon percek alatt állt a víz. A helyi tűzoltókat már riasztották egy mosonmagyaróvári pince szivattyúzásához, de a beszámolók szerint további riasztásokra is számítanak

Nem csak Mosonmagyaróvár volt érintett. A kisalföld számolt be arról, hogy Sopronra és környékére is hatalmas eső zúdult szombat délelőtt. A 10 és 11 óra közötti órákban több milliméter csapadék hullott rövid idő alatt, amit a csatornarendszer alig tudott elnyelni. Sopronkövesdről is érkeztek videók, amelyeken jól látszik, ahogy a víz elönti az utcákat. Kora délutánra ugyan kissé enyhült az idő, de továbbra is borús, csapadékos maradt az idő Sopron térségében.

Piros riasztás is lehet a vihar miatt

A hétvége első napjára vonatkozóan a meteorológusok már korábban figyelmeztettek: a Dunántúlon akár piros fokozatú riasztás kiadása is indokolt lehet, különösen a délutáni és esti órákban. A légköri helyzet alapján zivatarokból kialakuló zivatarrendszerek is várhatók, amelyekhez heves szél, nagy mennyiségű eső és jégeső társulhat.

