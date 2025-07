Újabb lőszerek, robbanótestek kerültek elő

A második világháborúban, 1945 márciusában szovjet katonák kivégezték Kápolnapuszta férfi lakosságát, miután súlyos harcokat vívtak a Vértesben védekező magyar huszárokkal. A területen évek óta kutat a Had- és Kultúrtörténeti Egyesület csapata, és miután nemrégiben szenzációs felfedezést tettek Ausztriában, visszatértek a szívüknek legkedvesebb vidékre. Az elmúlt hétvégén Kápolnapuszta közelében felmérést végeztek, hiszen rövidesen, talán már ebben a hónapban megkezdhetik egy 162 méter hosszúságú magyar lövészárokrendszer feltárását, miután ehhez minden szükséges engedélyt beszereztek és önkéntes jelentkezőből sincs hiány. Terveik szerint a HM HIM Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársainak bevonásával történik majd a feltárás. A visszaalakított lövészárokrendszer a munka elvégzése után az épített örökség része marad, eseményleíró tájékoztató táblát helyeznek el a helyszínen. Egyáltalán nem kizárt, hogy a lövészárokrendszerben hősi halottak földi maradványait is megtalálják.

A hétvégén a Vértesben kiásott szovjet gránátok egyike.

Fotó: Had- és Kultúrtörténeti Egyesület

Újabb háborús tárgyi emlékek a Vértesből

A helyszíni mérések után kutatómunkát végeztek, melynek során újabb második világháborús tárgyi emlékek kerültek elő a föld alól, egyik például egy viszonylag gyakran használt erdei úttól mindössze öt méterre. Találtak például két darab F1-es szovjet kézigránátot, sok, a szovjet gyalogság által használt puska és géppisztoly lőszert, valamint egy magyar 105 milliméteres páncéltörő ágyúból származó rombológránátot is. A tűzszerészeknek Gánt polgármestere, Krausz János haladéktalanul bejelentést tett. Aztán a hadszíntérkutatók egy átlőtt magyar bajonettet is kiemeltek a földből, amelyben meggörbült a tok és a penge, miután a kettő közé szorult a lövedék.

– Nem gyakran találni olyan tárgyat, amely közvetlenül arról árulkodik, hogy viselője tűzharcban vett részt – jegyezte meg Szebenyi István. – Nem tudjuk meg soha, hogy a magyar katonának, aki ezt magán viselte, mi lett a sorsa? Ha szerencséje volt, mindössze néhány milliméterre a csípője mellett süvített el a lövedék, amely keresztülszaladt a bajonett tokján, elgörbítve az acél pengét. Rettenetes erővel csapódhatott be. Néha a megtalált tárgy meséli el a helyszín történetét. Ilyesmivel csak terepen történő kutatás során lehet szembesülni, és ilyenkor elborzadunk.