Kerítésbontás a Velence Korzón: új korszakra ébredt a város (galéria, videó)

A kerítés elbontása a városvezetés szerint nem csupán fizikai változást hoz, hanem új korszakot is jelez.

Fotó: S. Töttő Rita

A bontás jogszerűen történt meg: a kerítéselemeket az önkormányzat tulajdonában álló cég telephelyére szállították. - Nem rongálva, hivatalosan elbontva hoztuk el, itt tároljuk, megóvjuk az értékét. Kijelöljük azt az időpontot is, ameddig a GOMI Kft. ezt ingyen és bérmentve átveheti – mondta Krausz György. A polgármester szerint a kerítés jelenléte nemcsak jogi probléma volt, hiszen rontotta a városkép megítélését is, és visszavetette a Korzón zajló életet. Élesen bírálta a GOMI Kft. működését is: - Nem jó gazda módjára üzemeltetik most a Korzót. Folyamatosan szólítjuk fel őket azokra a hiányosságokra, amikkel megszegik az üzemeltetési szerződést.

A kérdésre, hogy miért lehetséges ez, a polgármester úgy válaszolt: - Szerintem belefáradtak az előző önkormányzattal vívott csatába, és ez kihatott ránk is.

A kerítés elbontása a városvezetés szerint nem csupán fizikai változást hoz, hanem új korszakot is jelez. - A kerítés bontásával nem csak a vasat távolítottuk el, hanem lezártunk egy tétlenséggel és igazságtalansággal teli korszakot – mondta Krausz György. - Én minden velencei polgármestere kívánok lenni. Ebben az ügyben ugyanis a túlnyomó többség egyetértett: ezt a kerítést el kell bontani. Velence tehát ma reggel jó napra ébredt, mert egy rég várt szabadságérzetet kap vissza a Velencei-tó partján.