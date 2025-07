Velence készen áll: ma délután indul a B my Lake Fesztivál az Északi strandon (fotógaléria)

Ma délután hivatalosan is kezdetét veszi a B my Lake fesztivál Velencén, az Északi strandon. A rendezvény helyszínét a nyitás előtti órákban Krausz György, Velence polgármestere, Bársony Péter önkormányzati képviselő és a fesztivál főszervezője, Fülöp Zoltán közösen járták be.

B my lake: indul a buli Velencén

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Krausz György polgármester elégedetten nyilatkozott a látottakról:

- Azt látom, a fesztivál szervezői felkészültek. Az idő jó, a helyszín csodálatos. Már az első találkozáskor is kiderült, hogy egy nagyon felkészült, komplex csapattal van dolgunk. Ez most is beigazolódott. De a város is felkészült: a polgármesteri hivatal, a polgárőrség, a városrendészet és az illetékes rendőrkapitányság is a legnagyobb felkészültséggel várja a programot.

A háromnapos elektronikus zenei fesztiválra mintegy 15 ezer látogatót várnak. Fülöp Zoltán, a szervező Weekend Event Kft. főszervezője szerint minden adott egy felejthetetlen élményhez:

- Hosszú hónapok nehéz munkáján vagyunk túl, és igyekeztünk megfelelni itt Velencén is az elvárásoknak. Csodálatos helyszínen vagyunk, amiért köszönet illeti a város vezetését. A B my Lake több helyszínen is megfordult már, de Velence az élmezőnyben van – hosszú vízpartjával és adottságaival remek fesztiválpont. Szinte az ország minden részéből érkeznek vendégek, Budapesttől a Dunántúlig. Közel száz fellépőt látunk vendégül, és ma délután kinyitjuk a kapukat.

A kép bal alsó ikonjára kattintva további fotók érhetők el: