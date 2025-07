Akkor és most: így változott a Várkörút a '40-as évektől napjainkig (galéria)

A II. világháború után nemcsak Székesfehérvár szűken vett belvárosában kezdődtek meg a helyreállítási munkák, hanem a külső városrészekben, így például a Vízivárosban is. Az ötvenes években a Várkörút még az eredeti nyomvonalán haladt, a Strandfürdőtől induló szakaszát azonban az 1945-ben kivégzett dr. Koch Lászlóról nevezték el, és Népköztársaság út néven folytatódott a Ságvári – később Gagarin – térről jobbra kanyarodva.

Akkor és most: Várkörút

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Mai sugárút jellegét 1961-ben nyerte el, amikor elbontották a Karl-féle ecet- és likőrgyár már nem használt épületeit és a FÜSZÉRT raktárakat. Ekkoriban egy 27 lakásos OTP-ház is épült a Velinszky – ma Kígyó – utca sarkán, a Fejér Megyei Temetkezési Vállalatnak is otthont adó Vasalóház szomszédságában 1958-59-ben, és elkezdődött a 75 személyes, korszerű óvoda kivitelezése is. A környéket a megyei sajtó beszámolója szerint 1958-ban neonvilágítással látták el, ahogy az az archív képen is jól látszik. Már csak az lehet a kérdés a Tisztelt Olvasó számára, hogy hol is járunk pontosan. A fotó bal szélén a mai Várkörút 42. szám tornyos zárterkélye látszik.