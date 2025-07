Különleges vendége volt június 23-án a Napraforgó Városi Napközis Tábornak, ugyanis ellátogatott a tábor helyszínére, vagyis a Bregyó Sportcentrumba Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője. A táborozók közül nem mindenki ült az asztaloknál, vagy sportolt a pályákon, mert lehetett néha csak úgy heverni az árnyékban, vagy játszani, csúszdázni, mászókázni is.

Vargha Tamás volt a Napraforgó Tábor vendége

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Érzékenyítés, mozi, alkotás és sport

– Nálunk a hangulat mindig remek, a gyerekek hozzák a vidámságot, a fiatalságot. A programjaink változatosak. Van többek között hangszeres foglalkozás, és érzékenyítő program is az új épületben, amit nagy örömmel vettek birtokba a gyerekek az első héttől. Az érzékenyítésen belül a különböző hátránnyal élők elfogadásában, illetve beilleszkedésben való segítséget tanulják a gyerekek, és nagyon pozitívak az eredmények ezen a téren is. De vannak kézműves foglalkozások, melyek során ajándéktárgyakat is készíthetnek a gyerekek a családtagoknak, szülőknek. A gyerekek egy része focizik, kosárlabdázik, és a foci mindig nagy siker, különösen a fiúk körében. Ezek mellett tavaly indult be egy mozilátogatási program is a város jóvoltából. Ennek során, heti három alkalommal 60-60 gyermek tud részt venni egy filmvetítésen.

A környezettudatosság is téma lesz

Csütörtökön pedig egy különleges látogatást fognak tenni a gyerekek Csalán, ahol megismerkedhetnek a környezettudatosság fontosságával, és megtudják azt is, hogy hogyan történik a hulladék feldolgozása, hogy egyáltalán miért fontos a környezetvédelem – sorolta a programokat Németh István táborvezető.

Volt olyan pedagógusok által irányított csoport, melynek tagjai az új épület fedett teraszán alkotott, de legalább tevékenykedtek a fák árnyékában, vagy ugrálóköteleztek a térkövön, mikor megérkezett a táborba a vendég.