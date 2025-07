Már birtokba is vették: madarak, rókák és mókusok az új vaditatóknál

„A júliusi vihar a tanösvényt sem kímélte, de szerencsére gyorsan sikerült eltávolítani a nyomvonalát érintő erdő néhány kidőlt fáját. A teljes útvonal így akadálymentes az érdeklődő túrázok számára.” Ezt a tájékoztatást minap Nász Balázstól, a helyi önkormányzat képviselőjétől kaptuk. Balázs ősgyökeres kőszárhegyiként jól ismeri a Szár-hegy és a részben megmaradt Somlyó-hegy vonulatát, annak minden zugát, mivel gyerekkora óta járja ezt a területet. Ezért is tartja fontosnak, hogy a jelenlegi bányatevékenység mellett is a környék helyi védettséget élvező flórájából és faunájából a maga egyediségével minél több fennmaradjon a jövő generációk számára.

Sebestyén Kornélia és Nász Balázs vízzel töltötték fel az egyik kihelyezett vaditatót

Forrás: Facebook / Nász Balázs

A nyári kánikulában, amely bennünket is megvisel, nem feledkeznek meg a hegyvonulaton, valamint a környékén honos madarakról és négylábúakról sem. Nász Balázs képviselőtársával, Sebestyén Kornéliával együtt kezdeményezték vaditatók kihelyezését a tanösvényen. Eddig két nagyobb itatót helyeztek ki az erdőben, egy kisebbet a faluközpontban a játszótér közelében (az utóbbit madarak részére). Az egyszerű kagylóformájú műanyag homokozók rendszeresen vízzel feltöltve, igaz funkciót váltva, de most is jó célt szolgálnak. A megfigyelés szerint máris birtokba vették a hegy szárnyas lakói: rigó, szajkó, cinke, erdei pinty, fakopáncs, zöld küllő. A napokban pedig egy tekintélyesebb méretű egerészölyv is hűsítette magát a vízben. Remélhetően a négylábú vadak is felfedezik hamarosan az itatókat, közülük eddig egy róka és mókus látogatta meg az egyik új vizes helyet.

Megtudtuk azt is, hogy további tervek is vannak a tanösvény bővítésére, látványos fejlesztésére. Szeretnének emléket állítani azoknak a bányászgenerációknak, akik kemény munkával már a római kortól fejtették a Szár- és Somlyó-hegyen a mészkövet és más érceket (ezüstöt, ólmot, vasat) tartalmazó kövületeket. Az egykori nemesi birtokosokra emlékeztet majd az a faragott monogramos birtokhatárkő, amelyet parkosított környezetben terveznek újra elhelyezni a túraútvonalon. A szár-hegyi tanösvény népszerűsítése, kedvelőinek aktív képes és szöveges kommunikációja érdekében egy közösségi oldalt is hamarosan létrehoznak.