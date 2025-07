Megújul egy forgalmas utca – indulhat a kivitelezés

Sukorón lezajlott az Óvoda utca útfelújításához kapcsolódó terület műszaki átadás-átvétele – jelentette be közleményében Mészárosné Hegyi Gyöngyi, a község polgármestere. Ezzel hivatalosan is megkezdődhet a forgalmas utcát érintő teljes körű rekonstrukció, amely jelentős közlekedési és infrastrukturális fejlesztéseket tartalmaz.

A beruházás a Fehérvári út és a Kossuth utca közötti szakaszt érinti. Az utca új aszfaltburkolatot kap, a két végpontnál pedig a meglévő úttest kiszélesítésére is sor kerül. A jelenlegi nyílt vízelvezető árkot zárt csapadékvíz elvezető rendszer váltja fel, ezzel javítva a csapadékkezelést és az út állagmegóvását.

A gyalogos és közlekedési komfort is nőni fog: az út jobb oldalán, az óvoda mentén 1,5 méter széles térköves padka épül, továbbá az intézmény előtt 12 férőhelyes, merőleges parkoló készül. A közlekedésbiztonság érdekében forgalomlassító küszöb is elhelyezésre kerül az óvoda előtt. A projekt megvalósításához Sukoró önkormányzata 54,99 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Széchenyi Terv Plusz program részeként, melyet az önkormányzat további 2 millió forint önerővel egészítette ki – tudatta a polgármester asszony. Hozzátette: a kivitelező előzetes tájékoztatása szerint a munkálatok várhatóan augusztus végére fejeződnek be.