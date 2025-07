Újdonság várja az autósokat az M7-esen

Nyár elején, éjjeli munkálatok keretében négy darab változtatható jelzésképű táblát cserélnek az M7-esen, amelyeket még 2005 és 2008 között helyeztek üzembe, tehát az eszközök 17–20 évesek voltak. A táblák cseréje elsősorban a gyakori meghibásodások miatt vált szükségessé – tájékoztatott a MKIF, azaz a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Mint írják, az új eszközök sokkal megbízhatóbbak, erősebb kontúrral rajzolják a jelzésképeket, azaz jobban láthatóak a napos időszakokban és éjjel is, ezzel még biztonságosabbá téve az utazást. Továbbá felhívják a közlekedők figyelmét arra is, hogy mindig figyeljék a táblák jelzéseit, hiszen az azokon megjelenő sebességkorlátozások KRESZ érvényűek, illetve más fontos információk is szerepelnek rajtuk.

Forrás: MKIF Zrt. - Az ország útja közösségi oldal