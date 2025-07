Tusványos 45 perce

Bulinegyed vagy élhető város? Cser-Palkovics András Tusnádfürdőn járt

Cser-Palkovics András Tusnádfürdőn vett részt kerekasztal-beszélgetésen pénteken, amelyen szó esett arról is, hogy mitől is lesz egy város élhető, melyek azok a meghatározó szempontok, amelyek itthon tartják a fiatalokat. „Ezekről a szempontokról, a kompromisszumok kereséséről, a fejlesztések irányairól is beszélgethettünk ma” – írta közösségi oldalán a városvezető. Tusnádfürdőn zajlik a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor.

Forrás: szekesfehervar.hu / Simon Erika

A Tusnádfürdőn zajló 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, azaz a Tusványosként ismert fesztivál ezúttal is a nemzetpolitikai párbeszéd és a közösségépítés terepe, ahol idén a háborús helyzet, az új világrend kérdései, valamint az erdélyi magyar közösség jövője kerül fókuszba. Cser-Palkovics András Tusnádfürdőn beszélgetett az élhető városról

Forrás: Cser-Palkovics András / Facebook „Tusnádfürdőn volt lehetőségem beszélgetni, vitázni a települések, önkormányzatok egyik legkomplexebb és legfontosabb kérdéséről: a fiatalok itthon tartásáról és a számukra való perspektíva-nyitásról” – írta közösségi oldalán Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a Tusnádfürdőn tartott kerekasztal-beszélgetés után. Mint írja, az önkormányzatok egyik legfontosabb feladata, "Szent Grálja" a településen elérhető életminőség. Az élhető városról Tusnádfürdőn Cser-Palkovics András bejegyzésében azt írta, hogy „a magas életminőséget azonban ahányan vagyunk, annyiféleképpen definiáljuk, persze, ott vannak az alapvető területek, a durva átlagok, melyeket mind a társadalomtudományok, mint a politika igyekeznek lekövetni. Azonban a gazdasági mutatók, a munka- és a lakóhely, a közlekedés, a köz- és jóléti szolgáltatások mellett ott van számtalan, sokkal szubjektívebb szempont: a szórakozási lehetőségek száma és színvonala, a település "hangulata", a fellelhető kulturális lehetőség, az egészségmegőrzést szolgáló dolgok. Mert létrehozhatjuk a világ leghatékonyabb, legfejlettebb települését is, ha az egy steril alvóváros, akkor a fiatal nemzedék el fogja hagyni. Ha a város átbillen a ló másik oldalára és részben vagy egész "bulinegyeddé" válik, az élhetetlenné teheti sokak számára a települést. Ezekről a szempontokról, a kompromisszumok kereséséről, a fejlesztések irányairól is beszélgethettünk ma, köszönöm Tusványos szervezőinek a meghívást, a kerekasztal résztvevőinek a tartalmas beszélgetést!”

