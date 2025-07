Tíz hónap alatt új hivatás? Rendőrjárőr képzés indul Fejér vármegyei jelentkezőknek is

Új szakmai életpályát kínál a szeptember 8-án induló közbiztonsági rendőrjárőr-képzés, melynek egyik legvonzóbb eleme, hogy a résztvevők nagy valószínűséggel Fejér vármegyében maradhatnak a tanfolyam elvégzése után. A jelentkezési határidő augusztus 8-a, a program helyszíne pedig a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Remeteszőlősön.

Legyél Te is rendőrjárőr!

A szeptemberi képzésre most nem kaptunk központi kvótát, vagyis a jelentkezők szinte biztosan Fejér vármegyében kezdhetik meg a szolgálatot – mondta el a feol.hu-nak Kelemenné Mészáros Erika, rendőr őrnagy, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatának alosztályvezetője. A tíz hónapos képzés két szakaszból áll: az első hét hónapban elméleti oktatás zajlik Remeteszőlősön, ezt követi három hónap gyakorlat azon a rendőrkapitányságon, ahol a jelentkező hivatásos életpályáját kezdeni szeretné.

A tanfolyam a szakmai felkészítés mellett, már a kezdetektől jövedelemmel is jár. A résztvevők az első két hónapban munkavállalói jogviszonyban állnak a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal, ez idő alatt bruttó 348.800 forintos garantált minimálbérre számíthatnak. A harmadik hónaptól viszont már hivatásos állományba kerülnek, őrmesterként, tiszthelyettesi állománykategóriában, és a fizetésük bruttó 463 ezer forintra emelkedik – árult el részleteket az anyagiakról az alosztályvezető asszony. Ez kiváló lehetőség azoknak a fiataloknak is, akik idén nem jutottak be a kívánt felsőoktatási intézménybe, hiszen így tíz hónap alatt szerezhetnek szakmát és biztos egzisztenciát – tette hozzá.

A képzés alatt a résztvevők teljes ellátást kapnak: napi háromszori étkezés, ingyenes szállás, valamint az utazási költségek 88 százalékának megtérítése is jár. A juttatások sora azonban ezzel nem ér véget. Éves szinten bruttó 200 ezer forint cafeteria, ruházati költségtérítés, valamint élet- és balesetbiztosítás is része a csomagnak. Ráadásul a jelenleg hatályos jogi szabályozás értelmében háromévente hat havi fegyverpénz is megilleti a hivatásos állomány tagjait, ami különösen vonzó lehet a pályakezdők és pályaváltók számára, akik egy monotonnak a legkevésbé sem nevezhető hivatásra, stabil munkahelyre vágynak.