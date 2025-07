Már csak néhány nap a jelentkezési határidőig: Velence StageUp! tehetségkutató várja a régió zenészeit

Már csak néhány nap áll rendelkezésre azok számára, akik jelentkezni szeretnének a Velence StageUp! elnevezésű könnyűzenei tehetségkutatóra. A jelentkezési határidő július 20. éjfél, így érdemes mielőbb elküldeni a szükséges anyagokat a szervezők részére.

A Velence StageUp! tehetségkutató célja, hogy felfedezze a régió legjobb zenészeit – a jelentkezők élőben mutathatják meg magukat szakmai zsűri előtt, értékes díjakért. Fotón a zsűri egyik tagja Romanek Gergely, a Hooligans basszusgitárosa.

A Hauszmann Alajos Egységes Közművelődési Intézményközpont és Könyvtár hirdetménye szerint a tehetségkutató célja, hogy felfedezze és bemutassa Fejér vármegye és a régió legígéretesebb élőzenei előadóit. Stílusbeli megkötés nincs – jöhet bármi, ami szívből szól: pop, rock, jazz, hiphop, népzene vagy elektronikus műfaj. A jelentkezés díjmentes, viszont szigorú feltételeknek kell megfelelni, például nem lehet NKA-támogatott a produkció, és a fellépés élő zenei megszólalással történik – playback kizárva.

A szervezők a StageUp! zsűrijét is bemutatták, amely igazi szakmai csapatot alkot, akik jól ismerik a hazai könnyűzenei életet, és elkötelezettek is az új tehetségek támogatásában. A zsűriben helyet kap Romanek Gergely, a Hooligans basszusgitárosa, aki évtizedek óta aktív szereplője a magyar zenei szcénának, és most a fiatal előadókra figyel. Mellette ott lesz Lombos Marci dalszövegíró, producer és zenei mentor, aki nemcsak a fülével, de a szívével is hallgat – és pontosan tudja, mikor van valami igazán eredeti a színpadon. A harmadik zsűritag Szőke Barna, az Ivan & The Parazol basszusgitárosa és dalszerzője, akinek neve mára egyet jelent a kreatív, igényes és modern rockzenével. A három szakember közösen dönti el, kik lesznek azok, akik augusztus 19-én valóban berobbanhatnak a közönség elé.

A kiválasztott formációk augusztus 19-én, Velence város születésnapi eseményén lépnek majd színpadra. A legjobbak értékes díjakat is kapnak: rádióinterjú és dalbemutatás a Best FM műsorában, fellépési lehetőség Velence adventi rendezvényein, valamint minőségi VOX fejhallgatók és egyéb zenei kiegészítők.

A jelentkezéshez egy demo- vagy online elérhető felvétel szükséges, továbbá a formáció bemutatása, fotó, dalszöveg és technikai adatok is csatolandók. Részletes leírás és feltételek a felhívásban, jelentkezni pedig a [email protected] e-mail címen lehet.