Szorgos diákkezek: virágokat ültettek, rendbe tették a köztereket

Közösségi oldalán mondott köszönetet Diószegi Anna polgármester azoknak a diákoknak, akik júliusban az önkormányzatnál dolgoztak. Mint írja, nagyra értékeli a kitartásukat és a nyári hősében folytatott kemény munkájukat. Sokat tettek azért, hogy a település szebb és rendezettebb legyen, valamint több kültéri bútort is megújítottak.

Forrás: Diószegi Anna

„A munkátokkal nemcsak a környezetünket tettétek szebbé, hanem a közösségünkért is tettek. Remélem, jól éreztétek magatokat, és hasznos tapasztalatokat szereztetek a nyári munkáitok során. Továbbá itt szeretném megköszönni az Őszi Napsugár Nyugdíjas Klub munkáját, ők is aktív szereplői faluszépítésének. A klub tagjai továbbra is részt vesznek a község több pontján a környezetünket szebbé tételében, a virágosításban” – áll a köszönetnyilvánító bejegyzésben.