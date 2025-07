Szilvalekvár főzésének menete és a fontos összetevők

Bársonyos tapintású, üdén egészséges, fiatalosan friss, érintetlen de mégis érett. Ilyen gyümölcsünk sok van, de ezek közül kiemelkedik a szilva, különösen a jó magyar fajták , mint például a szép hosszú szemű besztercei, a hatalmas Lószemű szilva, a Gömöri nyakas, vagy a színes változatok, a két kerekdedebb Fehér és az egészen világos Vörös szilva. Ahány fajta, annyi íz és látvány, és persze annyi érésidő, és ugyanolyan sok lekvár. A szezon elindult, a szorgalmas háziasszonyok konyhájában, nyári konyhájában megkezdődött a szilvalekvár készítése.

A szilvalekvár főzésének ideje elérkezett. Kevés összetevő segítségével, a nyár ízeit tehetjük el a téli hónapokra

A legfontosabb összetevő a szilva

Szedd Magad vagy sem, a szilva árak között nincs nagy szórás. Mindenképpen figyelni kell azonban arra, hogy az eladó befőzésre vagy cefrézésre kínálja a gyümölcsöt. A pálinkának való sem lehet hibás, beteg, gombákkal fertőzött vagy éppen rothadt, sáros, de a lekvárnak való még annyira sem.

A legolcsóbb, amit most hirdetnek, az a 130 forintos, ám gyorsan kiderül, hogy az a hirdető felvásárló. A másik gyanúsan olcsó a nem túl népszerű, pedig nagyon hálás és ellenálló fajta a Mirabell, vagy Mirabolán, aminek kis gömbölyű húsáért is 130 forintot kér a termelő. A minőségi, keresettebb fajták ára 200-230 forintnál kezdődik, a Lepotica szilva 300-320 között kapható, Szedd Magadban is. Van pár olyan ár is, ami a többihez képest kissé elrugaszkodottnak tűnik. Ilyen például az a hirdetés, ami azt mondja, hogy fáról szedett, gyönyörű és egészséges Laetitia szilva eladó, amely ideális lekvárkészítéshez, viszont 550-600 forint az ára. A termési idő változó, így az egyik hirdetésből kiderül, hogy mit mikor szednek.

– Althann ringló, Rana, Stanley, Besztercei szilva eladó kis- és nagy mennyiségben. Kiváló minőségű lekvárnak, cefrének egyaránt, étkezési minőségben. A szedés a felsorolt sorrendben fog történni, várhatóan 2025.08.01-től – fogalmaz a termelő.

Több szilvalekvár főzési mód is ismert

Végy egy tiszta lábost, így is kezdődhetne valamennyi recept, de nem mindenki abban készíti, hiszen akár kenyérsütő gépben is lehet. A lényeg, hogy a nagy hőségben kell egy nem túl kényes kötény és egy kis kendő az előreomló hajtincsek ellen, na meg persze egy fakanál. Ha ez megvan, ott ágaznak szerte a szálak.