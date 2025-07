Szeptemberben csaknem 700 új hallgató kezdheti meg tanulmányait Székesfehérváron

A 2025-ös felvételi eredmények alapján az Óbudai Egyetem Alba Regia Karán 373, míg a Kodolányi János Egyetem székesfehérvári képzési helyein közel 300 új hallgató kezdhet szeptemberben. A növekvő létszám jól tükrözi a helyi egyetemek népszerűségét.

A Kodolányi Egyetemen az alap- és mesterképzésekre idén több mint 1200 fő nyert felvételt Budapesten és Székesfehérváron. A legkeresettebb szakok: kommunikáció- és médiatudomány, gazdálkodás és menedzsment, emberi erőforrások, valamint ugrásszerűen nőtt az érdeklődés a turizmus-vendéglátás és közösségszervezés szakok iránt is. A kommunikáció- és médiatudomány szak nappali formában idén indul újra több évtized után, míg az előadóművészet iránt rekord érdeklődés mutatkozott.

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Karán is jelentősen nőtt a hallgatói létszám. A műszaki képzéseken – például gépészmérnök, villamosmérnök, mechatronikai mérnök, műszaki menedzser – minden szakon emelkedett a felvettek száma. Újdonságként levelező tagozaton is elindul a gépészmérnök szak. A gazdasági területen (gazdálkodás és menedzsment, sportközgazdász) szintén nőtt az érdeklődés; utóbbihoz magas pontszám (316) kellett. A földmérő-földrendező mérnök nappali szakra 322 ponttal lehetett bejutni, ide 108 főt vettek fel. A mérnök-informatikus szak továbbra is népszerű, itt 70 új hallgató kezd, míg gépészmérnöki szakon 50 fő indul.

Pótfelvételi lehetőség július 30-tól

Akik lemaradtak, azok számára a pótfelvételi eljárás jelent újabb esélyt: július 30. délutánjától augusztus 7-ig lehet jelentkezni a felvi.hu oldalon.

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Karán a földmérő-földrendező szakon kívül a többi képzés esetében néhány hely még rendelkezésre áll önköltséges alapon, a Kodolányi Egyetemre pedig 12 alap- és 4 mesterképzésre lehet majd jelentkezni költségtérítéses finanszírozási formában. – derül ki az ÖKK közleményéből.