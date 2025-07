A nap legjobb híre Fehérváron: újabb fejlesztés érkezik a Szent György Kórházba

„Most lett vége a kormányülésnek! Elértük, a Kormány határozott, megújul kórházunk három épületének lég- és klímatechnikája” – mondta el videóüzenetben a közösségi oldalán Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, aki nem sokkal később részleteket is közölt a Szent György Kórházat érintő beruházásról.

Újabb beruházást jelentettek be a Szent György Kórház kapcsán

Forrás: Feol archív

Tovább modernizálják a Szent György Kórházat

Az elmúlt 15 évben a Szent György Kórház két vadonatúj, modern épülettel bővült. Most pedig újabb fontos fejlesztés indul – számolt be a hírről közösségi oldalán Vargha Tamás. „Megújul a régebbi Hotel szárny, a Diagnosztikai épület és a Szakrendelő lég- és klímatechnikája! A gyógyulni vágyók számára ez megbízható komfortot jelent majd a nyáron a hőségben, télen pedig a hidegben. A műtétek is így még biztonságosabb, korszerűbb környezetben végezhetőek el. A cél: még idén elindítani a beruházást. Építjük tovább otthonunk jövőjét!” – olvasható a képviselő bejegyzésében.

Azonban nemcsak ezt, egy másik fejlesztést is régóta vártunk már Fejérben. A kórház falai között már most elkezdődött egy félmilliárdos fejlesztés, amely korszakváltást ígér az ellátásban.