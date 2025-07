Fontos csomópont újul meg Fehérváron, sokak napjai válnak könnyebbé (galéria)

Az eseményen elhangzott, a fejlesztés célja elsősorban a csomópont forgalmának gyorsítása a reggeli és délutáni csúcsidőben, különös tekintettel a közösségi közlekedésre Székesfehérvár egyik legneuralgikusabb pontján. A körzet önkormányzati képviselője a csütörtöki munkaterület átadón egyrészt megköszönte Cser-Palkovics András polgármester és a képviselő-testület támogatását, másrészről részletezte a 150 millió forintos önkormányzati forrásból megvalósuló fejlesztést.



A beruházás célja a csomópont forgalmának gyorsítása a csúcsidőben, különös tekintettel a székesfehérvári közösségi közlekedésre.

Fotó: Nagy Norbert

A napokban megkezdődő munka során jelzőlámpás csomópontot alakul ki a Hosszúsétatér és a Horvát István utca kereszteződésében, ahol egyúttal elbontjuk a középszigetet a gyalogátkelőnél. A Maroshegy felől a Tóváros előtti szakaszon két sáv kerül kialakításra, amelyek közül az egyik – a városban egyedülálló módon – 300 méter hosszan kizárólag buszsávként funkcionál majd, segítve a buszok gyorsabb haladását

– fogalmazott Mészáros Attila, aki hangsúlyozta azt is, hogy az önálló buszsáv létesítésével, egyfajta „pilot projektként” azt is vizsgálni fogják a szakemberek, mennyit segít egy ilyen kialakítás. Ha beválik, máshol is alkalmazhatják.

(Galéria a képre kattintva!)