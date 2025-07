Nyolc strandolót húztak ki a Velencei-tóból

Nem sokon múlt, hogy ne legyen nagyobb tragédia abból az esetből, amely 85 nyarán történt a Velencei tavon. Nyolc gumicsónakos strandolót húztunk ki a vízből a Cserepes-sziget környékéről, ami többek között arról volt nevezetes akkoriban, hogy úszóbajnokságokat tartottak ott, de azt is írják, hogy a meztelenül strandolók is kedvelték ezt a helyet – áll az 1985. július 29-én megjelent újságunkban, amelyben újságíró kollégánk a tavon történt leggyakoribb szabálytalanságokat összegezte.

Szabályszegő strandolók

A továbbiakban szóba került az is, hogy a strandolók 40 évvel ezelőtt gyakorta nem tartották be a strandhatárokra irányuló korlátozásokat sem, azon túlra merészkedtek, aminek több esetben tragédia lett a vége. Egy kisgyermek is ezért vesztette életét. De írtak arról is, hogy a viharjelzéseket is sokszor figyelmen kívül hagyták a fürdőzők.

Mindezek valószínűleg a 84-es statisztikákban is megmutatkoztak, melyek szerint 325-en lelték halálukat folyókban, tavakban, uszodák medencéiben 1984-ben.