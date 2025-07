Sosem múló mosollyal (Galéria)

„Lehet, hogy nem is merészkedett messzire, hanem valamelyik közeli csillagon csücsül, onnan néz bennünket, kit kajánul, kit elérzékenyülve” – írta Zágoni Erzsébet egy művész halálhírekor a Fejér Megyei Hírlap hasábjain a 2000-es évek elején. „Ercsike” most már maga is egy ilyen csillagon ülve figyeli az itt maradottakat, családját, barátait, kollégáit, tisztelőit, egykori interjúalanyait, minket tehát, akik július 30-án elkísértük utolsó útjára Székesfehérváron, a Béla úti temetőben.

Fotó: Fehér Gábor

De Erzsi nem nézett sosem „úgy”, mindig csak fényes mosollyal vagy legfeljebb a teendők súlyától nehéz, messzi tekintettel. Hosszú szoknyája gyakran libbent a szerkesztőség füstös folyosóján, hogy könyveitől roskadozó asztalánál megnyugvást leljen. Így élt és dolgozott ő első és egyetlen munkahelyén, ahol 46 évig képviselte az értékes, gazdag gondolatokkal teli újságírást. A kultúra rovat munkássága, majd vezetése alatt virágzott, élt és pezsgett, főleg ahogyan képes volt irodalmat, valódi tartalmas értéket írni még a legegyszerűbb tudósításba is. Sosem volt más, csak kedves szava, jóindulata, ami egy életen át elkísérte — ez tükröződött abból a mosolyból is, amely a temetésére választott időskori fényképén visszaköszönt. Persze Erzsi nem „csak” újságíró volt és rovatvezető vagy éppen a Fejér megyei kultúra őrszeme, hiszen édesanya, nagymama és dédnagymama is volt. Az élet teljes spektruma megadatott neki, a csillag tehát, amiről most ránk tekint, könnyen hordozza őt.