Rongálás: Életekkel játszottak a település focipályáján

Bizonyítottan gánti fiatalok garázdálkodtak a település focipályáján. A rongálás után tettenérés és beismerés is történt.

Kreatív kőkirakónak indult, rongálás lett belőle. Térkövekkel tették tönkre a villamos rendszer részeit Forrás: Önkormányzat

Térkővel zajlott a rongálás

– Az egész a raklapokon tárolt térkő szétdobálásával kezdődött. Ez alapból balesetveszélyes, ráadásul a fűbe rejtőző darabjaik veszélyt jelentenek a fűnyírás során a dolgozóra és a gépre egyaránt. Aztán a nagyfeszültségű elosztódoboz ajtaját verték le, a nyomok szerint térkővel. Majd a világítás elosztódobozát feszítették le, a lakatot szintén szétverték. Ezt végkép nem értem, hiszen külső világításkapcsolót helyeztünk el. Szerintem nem kell külön ecsetelni, hogy életekkel játszott az aki ezt tette. Lakossági bejelentés alapján mentem a játszótérhez, ahol a fiúk nagy unalmukban lebontottak egy padot, majd egyikük a leszakított háttámlát bedobta a játszótérre. Természetesen számon kértem őket, amire egyiküknél a megbánás helyett szemtelen visszabeszélés volt a válasz. Velük üzentem a szüleiknek, hogy beszélni szeretnék az esetről. Másnap két fiú bejött hozzám elnézést kérni – fogalmazott Krausz János.

Életekkel játszottak a fiatalok, mikor feltörték a villamos hálózat dobozát

Forrás: Önkormányzat

A hatósághoz fordul a polgármester

Gánt polgármestere az állandó szemetelésre is felhívta a figyelmet és persze arra is, hogy a rongálás veszélyes és drága mulatság. Az ismétlődő problémák miatt a település vezetője azt is kilátásba helyezte, hogy ha ez így megy tovább, bejelentést fog tenni a hatóságnál, ismeretlen tettes ellen.