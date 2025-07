Béremelésről is döntöttek a Fejér megyei városban

Rendkívüli közgyűlést hívott össze a móri önkormányzat, hogy számos fontos és sürgető ügyben döntsenek. Ezek közül az egyik a béremelésről szólt.

A rendkívüli ülés döntött: Két okoszebra is épül Móron, az egyiket a város, a másikat a Generali a Biztonságért Alapítvány finanszírozza Fotó: Generali a Biztonságért Alapítvány

Kétszer is emelkednek a bérek

– Megszületett a törvény a 10-30 ezer lakosú városok köztisztviselői béremeléséről július 1-től, és ezt a testületnek el kellett fogadni. Ennek kapcsán az illetményalapot módosítottuk, ami ezzel a döntéssel, 66.413 forintról 74.500-ra módosul. Ez a cafeteria juttatást is emeli, és ennek egy következő szakasza is lesz majd, január elsejétől, amikor egy ugyanilyen mértékű emelés követi a mostanit. Ez pontosan 12.1 százalékos béremelést jelent a dolgozóinknak – mondta el kérdésünkre Fenyves Péter.

Két okoszebra épül egyszerre

Ahogy arról már korábban is írtunk, okoszebra épül Móron. Most erről is született döntés, nem is egy.

– Elfogadta a testület az egyik okoszebra megépítését, a Radnóti Miklós Általános Iskolához. Ezt internetes szavazáson nyertük a Generali a Biztonságért Alapítvány jóvoltából. Ez tehát pályázati pénzből épül majd, de az önkormányzat saját maga is finanszíroz egy okoszebrát, ami a Táncsics és a Kossuth utca kereszteződésében segíti majd az átkelést, a Gesztenyesornál – mondta Fenyves Péter, aki azt is elárulta, hogy a tervek szerint mind a kettő elkészül az iskolakezdésig.

A födémszigetelési programba is beszállnak

Az önkormányzat csatlakozott a lakosság ingyenes födémszigetelési programhoz, aminek köszönhetően ingyen végezhetnek padlásszigeteléseket a régebbi típusú, födémszigeteléssel még nem rendelkező házak tulajdonosai.

A rendkívüli ülésen egy parkoló is szóba került

– Épül a Táncsics utcában egy parkoló és egy gyalogátkelőhely a védőnői szolgálat, illetve az orvosi rendelő előtt. Ezzel kapcsolatban egy MÁV-os hozzájárulási megállapodást fogadott el a képviselő-testület. Erre azért volt szükség, mert a szóban forgó közterület egy része a MÁV tulajdona – mondta Fenyves Péter, aki hozzátette, hogy egyöntetűen mindenki támogatta, és elfogadta a napirendi javaslatokat, ellenszavazat nem volt.