Rejtély a Bakonyban: Mi bújik meg a föld alatt?

Bár Kisgyón már nem olyan mint régen, amikor élettel volt tele a csodálatos völgy, miközben gőzerővel működött a bányászat, de már olyan sem, mint amikor vendégekkel telt meg a kulcsos házak sora, ettől függetlenül ma is közkedvelt kirándulóhely. Hogy miért, azt talán nem is nagyon kell magyarázni, hiszen a hely magáért beszél. Már korábban is volt ott sok rejtély, most egy újabbat találtak a kirándulók.

Kisgyón régi életének újabb darabkája bukkant elő. Hogy pontosan mi is a föld alatti építmény, azt nem tudni, de többen tudni vélik a rejtély megoldását

Forrás: Facebook

Bármerre indulunk, csodákra lelünk

Az egykori bányászfalu a bánya bezárása után elnéptelenedett, a régi bányászlakásokból kulcsos házal lettek, amik aztán egyre rosszabb állapotba kerültek, ám az épített környezet csak egy vékonyka szelete a nagy egésznek.

– A bakonyi erdőkre jellemző bükköseiben és gyertyános tölgyeseiben kirándulva az atalanta lepke, a havasi cincér, az aranypettyes bábrabló példányait csodálhatjuk meg. A házak mögött csörgedező égerfákkal szegélyezett Dültfás-patak az erdő szélén kis tavacskát táplál, tele békákkal és szúnyogokkal. A környék mészkőfelszínébe mélyedő víznyelők, aljukon barlangokat rejtenek. Közülük habár a nagyközönség számára nem látogatható, az Alba Regia, az ország egyik legkimagaslóbb barlangjaként méltán öregbíti a térség hírnevét. A környék két nevezetessége az őskövületeket őrző Tűzköves-árok és a vadregényes Burok-völgy, jellegzetes kőzeteivel és élővilágával – írja Kisgyónról a várpalotainfo.hu.

Elindult egy rejtély felkutatása

Egy kiránduló, a Kisgyón felé vezető út közelében, az erdőben rábukkant egy számára ismeretlen föl alatti építményre, és ezen rejtély felderítése érdekében kérte a közösség, illetve az egyik közösségi oldal segítségét. Mint kiderült, mások is járnak arra sokat, mégsem látták még soha ezt a fákkal, iszalaggal, aljnövényzettel benőtt föld alatti létesítményt.

A hozzászólások alapján lehet, hogy egy régi pince abból a korból, amikor számtalan ilyen föld alatti tároló volt még az élő településen. Megint más hozzászólók véleménye szerint lehet a hely egy föld alatti bányabunker is, vagy akár egy robbantási övezetben használatos búvófülke, ami megvédi a detonációtól és annak következményeitől a munkásokat, vájárokat. A kommentek egyre gyűltek, és volt, aki szerint a régi szép időkben működő, a trafóval szemközti vegyesbolt raktára látható a képen, melyet az erdészet éveken keresztül jégveremként használt, ahol a hűtött és zárt környezetben facsemetéket tároltak.