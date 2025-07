Pótfelvételi lehetőségek Székesfehérváron: még nem késő jelentkezni!

Augusztus 7-én éjfélig jelentkezhetnek azok a fiatalok, akik korábban lemaradtak a felvételiről, vagy nem nyertek felvételt a választott szakra. Az Óbudai Egyetem Alba Regia Karán műszaki, informatikai és gazdasági alapképzések mellett államilag támogatott mesterképzések is elérhetők, ráadásul duális képzési formában is, az utóbbira augusztus 31-ig lehet jelentkezni. A Kodolányi Egyetem 12 alapképzési és 4 mesterképzési szakot hirdetett meg költségtérítéses formában. A pótfelvételi okán a diplomások számára szakirányú továbbképzéseket is kínálnak, ezekre szintén augusztus 31-ig lehet jelentkezni. A jelentkezés kizárólag a www.felvi.hu oldalon keresztül történik.