Volt egyszer egy Popstrand: ilyen volt Agárd nyári legendája

1976-ban még csak egy ötlet volt, egy üres partszakaszon. Aztán jött Turbina, aki nemcsak szervezett, de csatornázott, fákat ültetett, és még az öltözőket is maga alakította ki egy barakkból. Nemcsak a nyár, a tél is az övé lett: megcsinálta az ország legnagyobb jégpályáját a Velencei-tavon. És közben nem múlt el nyár koncert nélkül – még akkor sem, amikor egy "elvtársi döntéssel" betiltották az Omega–Piramis hétvégét.

A Popstrand színpadán a legnagyobb hazai zenekarok váltották egymást, miközben a Velencei-tó partján évről évre ezrek ünnepelték a nyár, a zene és az összetartozás varázsát.

Forrás: FMH-archív

Az Agárdi Popstrand nemcsak koncerthelyszín volt, de közösség is, melyet a zene és a nyár szeretete tartott össze. Turbina itt adott lehetőséget azoknak a magyar zenekaroknak, akik versenyezni akartak a nyugati popsztárokkal. Aki itt játszott, azt várták – és szerették. A közönség, a zenészek, sőt, a határvédők is: Turbina a társadalmi szerepvállalást is komolyan vette, tízezres nagyságrendben osztott ki tiszteletjegyeket a rászorulóknak, hősöknek.

Ma, közel fél évszázaddal később, a Popstrand már nem dübörög. „A városvezetés, figyelembe véve a közösség érdekeit, úgy döntött, hogy a felújítási munkálatok tovább nem halaszthatók” – írta egy korábbi közleményében Eötvös Pál, Gárdony jelenlegi polgármestere, utalva a Popstrand területének állapotára. „A város jelenlegi fejlesztési tervei szükségessé teszik, hogy a Popstrand területén található épületek egy részét eltávolítsuk. Ez egy nehéz döntés volt, és igyekeztünk minden lehetséges alternatívát mérlegelni, mielőtt erre a következtetésre jutottunk. Új koncepciót dolgoztunk ki a strand fejlesztésére, amely a modern igényeknek megfelelő, fenntartható és mindenki számára élvezhető strandot ígér. Ennek a fejlesztésnek a megvalósításához azonban elengedhetetlen a régi, balesetveszélyes épületek elbontása.” Mint írta, felajánlotta Jánosnak, hogy a munkája iránti tisztelet jeléül a területet a jövőben is Popstrandnak szeretnék hívni, „hiszen több generáció számára is a Popstrand egyenlő volt a felhőtlen nyári szórakozással.”

Az Agárdi Popstrand legendája tehát tovább él – minden ötvenes-hatvanas szívében, akik még emlékeznek azokra a nyarakra, amikor Agárdon nem volt fontos semmi más, csak hogy jó zene szóljon a tóparton.