Poloska nimfák indulnak pusztító útjukra

Már megszoktuk, hogy tavasszal, az első felmelegedéskor, még álmosan, de megjelenik a poloska a házfalon, a szúnyoghálón, a lámpa fénykörében. Ősszel hasonló folyamat indul be, olyankor menedéket keresnek, hogy át tudják vészelni a telet, pár hónap hibernációval. Tavasz és ősz között viszont nem csak büdösek és nem kívánatos élőlények a házban, az udvaron és a kertben, hanem kifejezetten kártékonyak. Zöld vagy barna, egyre megy, pajzs alakját, csápjait látva, rosszul köröző, falnak koppanó röptét azonnal felismerjük, de vajon tudjuk-e, hogy milyen amikor kikel?

A szőlőlevél fonákján az ázsiai márványos poloska (Halyomorpha halys) tojásai és kikelt nimfái

Fotó: PJD

A pici poloska gömbölyű és fekete

Az ázsiai márványos poloska egy invazív faj, mely jelentős mezőgazdasági kártevővé vált világszerte. A tojások jellemzően világos színűek, gyakran csoportosan, levelek fonákjára rakva találhatók. A kikelt nimfák kezdetben fekete színűek, félgömb alakúak és csoportosan élnek, mielőtt szétterjednének a tápnövényen. Ez a faj számos növényfajon táplálkozik, beleértve a gyümölcsöket, zöldségeket és dísznövényeket is. Szinte nincs olyan növény, amit ne kedvelne és nem csak a szívogató táplálkozásával van baj, hanem azzal is, hogy tevékenységével betegségeket juttat be a növénybe van annak termésébe. Az általa fúrt lyukon további kórokozók jutnak be, így a növény beteg, a termés pedig sokszor csúnya, foltos, vagy még gyakrabban ehetetlen lesz.

Kikelés után még együtt maradnak egy kicsit, hogy aztán egy láthatatlan jelre elinduljanak, majd szétterjedjenek a tápnövényen, majd a nagyvilágon

Fotó: PJD

Amerikából jöttem

Gyakran látjuk, hogy milyen rosszul repül, nekikoppanva mindennek és mindenkinek, viszont képes akár két kilométeres távot is átszelni a szárnyaival. Vagyis ha a kertünkben mindegyiket elfogjuk vagy permetszerrel, más módszerrel elpusztítjuk, újak jönnek a helyükre. Viszont nem repülve érkeztek Magyarországra, hanem a globalizáció szárnyain. Az Ázsiában őshonos rovar előbb Amerikába ment, és csak azután jött Európába, így Magyarországra is, ahol 2013-ban írták le először a jelenlétét.