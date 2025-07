Csődöt jelentett a népszerű üzletlánc - bizonytalan jövő több száz dolgozó számára

Az Pepco átszervezése részeként több tucat üzlet bezárása is kilátásban van Németországban, főként az ország keleti régióiban, ahol a legnagyobb jelenléttel bírt. A döntés körülbelül félezer munkavállalót érint, akiknek most a jövőjük forog kockán. A cégcsoport közleménye szerint bár az alacsony árakra érzékeny vásárlók szokásai több országban is kedvezően befolyásolják a forgalmat, az érintett országban különösen éles a verseny az iparcikk-kereskedelemben. Ennek hatására a vállalat vezetősége úgy döntött, átfogó szerkezetátalakításra van szükség.

Csődöt jelentett a Pepco.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Mi lesz a Pepco üzletek sorsa?

A hivatalos bejelentés szerint a Németországban működő 64 üzlet sorsa most felülvizsgálat alatt áll, és nem zárható ki, hogy közülük több is végleg lehúzza a rolót. A boltbezárások elsősorban Berlin, Magdeburg, Lipcse, valamint a Rajna- és Ruhr-vidék térségét érinthetik, ahol jelenleg is körülbelül 500 alkalmazottat foglalkoztatnak.

Különösen, hogy mindez egy évvel azután történik, hogy a diszkontlánc kivonult az osztrák piacról. Két évvel ezelőtt még ambiciózus növekedési terveket hirdettek, több ezer új üzlet megnyitását vizionálva, most azonban drasztikus lépéseket kénytelenek tenni.

A csődvédelemre egy úgynevezett „védőpajzseljárás” keretében kerül sor, melynek célja az adós vagyonának megőrzése és a reorganizáció támogatása. A folyamatot egy független vagyonfelügyelő is segíti, miközben a vállalat részvényesei pénzügyi támogatást nyújtanak a stabilizáláshoz.

A vállalat közlése szerint a jelenleg működő üzletek továbbra is nyitva tartanak, és kínálják termékeiket a vásárlóknak. A magyarországi 266 Pepco üzletről egyelőre nincs hír. Azt is hangsúlyozták, hogy a jövőre nézve továbbra is látnak lehetőséget a sikeres működésre – mindez azonban már egy új szerkezeti és üzleti modell keretében történhet meg.

Bár a bejelentés csak az adott országot érinti, a fejleményekre valószínűleg egész Európában odafigyelnek majd a fogyasztók – különösen azokban az országokban, ahol a diszkontlánc továbbra is jelen van.