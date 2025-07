Pepco: Németországban nagy a baj, a magyar helyzetről a cég képviselője nyilatkozott

Ahogy korábbi cikkünkben is írtuk, a Németországban működő 64 Pepco üzlet sorsa most felülvizsgálat alatt áll, és nem zárható ki, hogy közülük több is végleg lehúzza a rolót. A boltbezárások elsősorban Berlin, Magdeburg, Lipcse, valamint a Rajna- és Ruhr-vidék térségét érinthetik, ahol jelenleg is körülbelül 500 alkalmazottat foglalkoztatnak.

Pepco: Csődvédelem Németországban.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A cégcsoport ugyanakkor hangsúlyozta: az átszervezés kizárólag az egyik országban működő leányvállalatot érinti, és semmilyen módon nem befolyásolja a vállalat más európai egységeinek – így például a magyar Pepco-hálózatnak – a működését.

A Pepco megnyugtató válasza

A Pepco Magyarország lapunknak hivatalos közleményben reagált a kialakult helyzetre. Mint írták, „sem a magyar munkavállalókat, sem pedig a magyarországi üzlethálózatot nem érinti a németországi átszervezés. A két entitás egymástól függetlenül működik.”

A Pepco cégcsoport a háttérben továbbra is erős pénzügyi eredményeket mutat: a 2025-ös pénzügyi év harmadik negyedévében a vállalat 1,1 milliárd eurós árbevételt ért el, ami 7,7 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Magyarországon a márka töretlen népszerűségnek örvend. A Pepco hazai képviselete megerősítette, hogy elkötelezettek a magyar piac iránt, és „üzleteink továbbra is a megszokott nyitvatartással, széles termékkínálattal és kedvező árakkal várják vásárlóinkat.”