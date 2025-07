Elképesztő kiállás és összefogás a palágykomoróci magyarokért Fejérben

Ahogy arról a FEOL is beszámolt, elfogták azt a 28 éves helyi tettest, aki a késő esti órákban hatolt be a templom területére, ahol meggyújtotta a bejárati ajtót, majd magyargyűlölő feliratokat is hagyott maga után. A palágykomoróci templom falára például azt írta: “Magyarok, takarodjatok!” A hatóságok szerint a támadás célja etnikai feszültségek szítása és a határ menti régió destabilizálása volt.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő gyűjtésre buzdít, a palágykomoróci külhoni magyarokat segítik.

Forrás: FMH/Archív

Micsoda összefogás a palágykomoróci magyarokért

A gyűjtés első 10 napjában, már 412 ezer forint adomány gyűlt össze, de még szeptember közepéig Önöknek is lehetőségük van a megtámadott külhoni magyar közösség támogatására

– olvasható Tessely Zoltán országgyűlési képviselő Facebook-oldalán, aki a Pannónia Szíve Alapítvánnyal közösen egészen szeptember 15-ig várja a felajánlásokat. Nagy öröm, hogy eddig is sokan gondolták úgy, hogy a nemes ügy mögé állnak.