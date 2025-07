Már gyűlnek az emberek, hamarosan kezdődik az O.Z.O.R.A. Fesztivál – videóval

Idén is óriási bulinak ígérkezik az OZORA Fesztivál, amelyet ezúttal július 25. és augusztus 5. között rendeznek meg. Az évtizedes múltra visszatekintő fesztivál ezúttal is több tízezr vendéget vár, akik már elkezdtek érkezni, jelenleg többen is Igar-Vámszőlőhegyen táboroznak.

Már érkeznek az emberek az OZORA Fesztiválra

Fotó: Kelemen Kornél

Az OZORA Fesztivál ezúttal is nagy bulit ígér

A minden évben látványos nyitóceremóniát ezúttal július 28-án, hétfőn 20 órától rendezik, majd fél órával később már Juno Reactornak lesz jelenése az OZORA Stagen. A másfél órás szettje után Mandelbrot következik, a napot pedig Jimi Green zárja majd. Az éjszakába nyúló őrülett BootySattva kezdi meg, utána Peyotes és Rastaliens következik, 16 óráig pedig sorra követik egymást a jobbnál jobb előadók a színpadon.

Ezúttal is négy színpad előtt szórakozhatnak majd a fesztiválozók, amely közül az OZORA Stage ígéri a legjobb előadókat, de a THE DOME, a DRAGON NEST, a COOKING GROOVE és a PUNMPUI is jó szórakozást ígér.

Az esemény oldalán jelenleg az látszik, hogy sold out, azaz minden jegy elkelt, így biztosan több tízezer ember ropja a táncot majd Igar Dádpusztán.